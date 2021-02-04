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الامارات | مفاجأة.. الدوري المصري يستعين بتقنية لا علاقة لها بـ"الفار"

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد أن "ما يتم تطبيقه في الدوري المحلي حالياً، ليس له علاقة بتقنية الفيديو المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم (الفار)".

وقال مجاهد لقناة "صدى البلد" المصرية، إنه عندما تم تكليف اللجنة الثلاثية بمهمة قيادة اتحاد الكرة، اكتشفت صعوبات وعقبات لتطبيق تقنية الفيديو بالشكل الذي يتم تطبيقه عالمياً. وأضاف: "قررنا أن يتم استكمال مسابقة الدوري، بأن يخرج الحكم لمشاهدة إعادة اللقطة التي أثارت الجدل، وليس تقنية الفيديو، مثلما يحدث في الدوريات الأخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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