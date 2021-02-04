شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون: لم نقدم ما يجعلنا نخرج بنتيجة إيجابية أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أندي روبرتسون، لاعب نادي ليفربول، بفريق برايتون، الذي نجح في الفوز على الريدز بهدف في آنفيلد مساء أمس الأربعاء، ضمن منفسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وكان الفريق الضيف قد استطاع أن يحرم ليفربول من زيارة مرماه في مباراة لم يقدم فيها الريدز الأداء المنتظر، وحسمت نتيجتها بالهدف الذي سجله ستيفين ألزاتي في الدقيقة 56.

بعد المباراة، قال الظهير الأيسر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «الفريق الأفضل حقق الفوز؛ برايتون كانوا أفضل منا في كل شيء تقريبًا. لقد قاموا بالضغط علينا وخلقوا فرصًا للتهديف».

وأضاف: «الشوط الأول كان مقبولًا. كان بإمكانك أن ترى أن هدف واحد سيكون كافيًا لحسم المباراة. لقد ظهرنا بمستوى ضعيف في المباريات الثلاث الأخيرة على أرضنا، وعلينا أن نعود إلى مستوانا المعهود».

واختتم: «برايتون قدموا أداءً دفاعيًا قويًا، ونحن بدورنا لم نقدم ما يجعلنا نستحق الخروج بنتيجة إيجابية. نحن نواجه مشكلة في إيجاد الطريق المناسب لتحقيق الفوز».