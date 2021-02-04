شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسعى للفوز على بيراميدز في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، ضيفاً على فريق بيراميدز، اليوم، الخميس، في المباراة التي تجمعهما على الملعب الفرعي لاستاد٣٠ يونيو، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

يدخل شباب الأهلي المباراة بهدف تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز على بيراميدز للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب البطولة، خاصة أن المسابقة تقام بنظام الدوري من دور واحد يصعب معه التعويض، لذلك يخوض الأهلي المباريات جميعها كمباريات كؤوس، ولا بديل له عن الفوز.

ويمتلك فريق شباب الأهلي في رصيده ٤ نقاط، من التعادل مع الإسماعيلي ١- ١، والفوز على سموحة ٢- صفر، مسجلاً ٣ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية.

وتضم المرحلة النهائية لدوري الجمهورية إلى جانب الأهلي كلا من الإسماعيلي والزمالك والإنتاج الحربي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وإنبي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي من عمرو أنور مديراً فنياً، وأحمد عبدالظاهر مدرباً عاماً، وأحمد يونس مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وحسن فاضل «طبيب البراعم وقائم بمهمة طبيب الفريق بشكل مؤقت»، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.