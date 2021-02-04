شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 2003 يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم، الخميس، مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، مستغلاً الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين، خاصة بعد الفوز في الجولة السابقة خارج الأرض على حساب سموحة بهدفين لهدف.

وجمع أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٤ نقاط من التعادل في الجولة الأولى مع وادي دجلة ١- ١، والفوز على سموحة ٢- ١، مسجلاً ٣ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديراً فنياً، وإسحاق أول مدرباً عاماً، وخالد عثمان مدربا لحراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيبا للفريق، وشريف خليل إداريا للفريق، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبدالحميد حسين مدلكًا.