شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: برايتون يستحق الفوز على ليفربول.. ولم نكن مستعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى ليفربول الإنجليزي خسارة مفاجئة أمام فريق برايتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتعد هذه هي الخسارة الثانية لليفربول على ملعبه في الدوري، والرابعة هذا الموسم، ويحتل فريق الريدز حاليًا المركز الرابع في الترتيب بواقع 40 نقطة.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، عقب نهاية المباراة: «برايتون يستحق الفوز بالمباراة، كانوا أفضل منا».

وتابع: «أفضل طريقة للدفاع أمام برايتون هو الاحتفاظ بالكرة وقتا أطول، وعندما فعلنا ذلك سيطرنا على المباراة، ولكننا لم نصنع الكثير من الفرص».

وأوضح كلوب: «الفريق بدا مرهقًا وهذا أفضل أداء، فقد كان أسبوعًا صعبًا ولم نكن مستعدين بشكل كاف».

وأضاف: «نحن نقاتل من أجل أشياء كثيرة، علينا أن نلعب جيدًا ونحاول وسنرى النتيجة في اللقاء المقبل».

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، متصدر جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن الريدز، والذي لديه كذلك مباراة مؤجلة.