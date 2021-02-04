شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الأهلي قادر على تحقيق الفوز أمام الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سامى، المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، أن فريق الأهلى يمتلك جميع الأدوات التي تساعده في عبور الدحيل القطرى في بداية مشواره بكأس العالم للأندية، خاصة في ظل توافر عدد كبير من النجوم في الأهلى حاليًا.

وأضاف مدرب سموحة أنه يجب على بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، أن يكون واقعيًا في اختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها اللقاء، وأن يكون موضوعيًا في توظيف اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لضمان تحقيق النتيجة التي يتمناها الجميع.

وأشار «سامى» إلى أن الأهلى يمتلك أقوى فريق في إفريقيا حاليًا، وعليه أن يفكر فقط في مباراة الدحيل والبُعد تمامًا عن التفكير في مباراة بايرن ميونخ حتى لا يتشتت تفكير اللاعبين في مباراة اليوم.

واختتم مدرب سموحة كلامه قائلًا: «أتمنى أن يصل الأهلى إلى نهائي كأس العالم للأندية هذه المرة لإسعاد جماهير الكرة المصرية».