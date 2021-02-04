شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا متحمس لمواجهة ليفربول الجريح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تحمس جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الترتيب، للسفر لمعقل ليفربول حامل اللقب في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تصريحاته بأن المباراة مثل أي مباراة أخرى، ولا يهمه سوى النقاط الثلاثة.

واعترف الإسباني بأن احتلال فريقه المركز الـ12 في بداية الموسم دفعه لخفض توقعاته وجعل طموحه هذا الموسم التأهل لمسابقة «يوروبا ليج»، وأضاف جوارديولا الذي حقق فريقه الفوز الـ13 على التوالي: «من الخطأ جداً أن نفكر بأداء ونقاط الفرق الأخرى، علينا التركيز في عملنا وهو الفوز في كل مباراة».

وتابع جوارديولا: «فزنا بـ6 مباريات على التوالي أمام فرق في النصف الأخير من الجدول ونعرف تماماً صعوبة ذلك، الآن علينا أن نواجه فرقاً مختلفة، ليفربول، توتنهام وايفرتون، وويستهام، ودوري أبطال أوروبا واليونايتد، وهذه مجموعة صعبة أخرى في المنافسة».

من جهته، علق نجم ليفربول السابق بيتر كراوتش على خسارة ليفربول المفاجئة أمام برايتون وقال: «كان الفريق سوبر الموسم الماضي لكنه هذا الموسم أصبح عادياً مثل بقية الفرق. صحيح أن غياب أليسون عن المباراة، إضافة لفان دايك وجوتا وماني، عامل مهم لكن فريقاً حصد لقب أوروبا يجب أن يكون لديه بدائل أكثر، ليفربول يمكنه تطوير أدائه وحصد النقاط لكن من الصعب رؤية مانشستر سيتي يخسر 4 أو 5 مباريات. فريق كلوب يعتمد كثيراً على محمد صلاح، وعندما لا يكون صلاح في مزاج التسجيل لا نرى أحداً مكانه يتصدى للمهمة».