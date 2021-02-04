فرجانى ساسى يعرض تحمل تكاليف علاج لاعب المحلة المصاب

الشارقة - اميمة ياسر - قال عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أن فرجانى ساسى لاعب الفريق، يحرص على الاطمئنان على محمد سامى لاعب فريق غزل المحلة، والذى أصيب خلال مباراة الفريقين بعد تدخل من ساسى معه.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" أن ساسى عندما علم أن اللاعب يعانى من اشتباه إصابة بارتجاج في المخ عرض تحمل تكاليف علاجه حتى يعود إلى صوابه، وعندما أشهر محمد الحنفى حكم المباراة الكارت الأحمر للاعب التونسى، لم يلتفت ساسى لذلك قدر اهتمامه بالاطمنئان على سلامة اللاعب المحلاوى.

وتعرض محمد سامى، لاعب غزل المحلة،لاصابة قوية فى مباراة فريقه أمام الزمالك بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى، بعد تدخل فرجانى ساسى بالقدم في وجه اللاعب أعلى الحاجب، مما أدى إلى ارتجاج بسيط بالرأس.

وعن أداء الزمالك في مباراة المحلة أكد سالم إن الفريق سيستفيد من الأخطاء التى وقع فيها في المباراة، بالمواجهات المقبلة.