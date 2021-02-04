شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد التحرك لخوض مباراة الدحيل في ضربة البداية بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الأهلى السادسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدا للتحرك إلى استاد المدينة التعليمية، استعدادا لمواجهة الدحيل فى بداية مشواره بمونديال الأندية.

وتصل حافلة الأهلى إلى ملعب المباراة فى السادسة مساء؛ أى قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف الساعة، وهو الأمر الذى تم التشديد عليه خلال الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة أمس.

ويلعب الأهلى مع الدحيل فى السابعة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة ،الثامنة والنصف بتوقيت قطر فى أولى مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى يُشارك فيها الأهلى للمرة السادسة فى تاريخه.

ويعقد موسيمانى محاضرة أخيرة مع لاعبيه فى الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة يتحدث خلالها المدير الفنى مع لاعبيه عن التعليات الأخيرة ودور كل لاعب والتشكيل وغيرها من التفاصيل الخاصة باللقب المرتقب ثم مغادرة فندق الإقامة متجها لملعب المباراة.

وعكف بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على دراسة منافسه جيدا عن طريق متابعة عدد من المباريات التى خاضها بطل قطر فى ألفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على عناصر القوة فى صفوفه، وطريقة اللعب التى يعتمد عليها، وأسلوبه فى الدفاع والهجوم، بخلاف منح تعليمات للاعبى الأهلى بضرورة مشاهدة منافسيهم فى صفوف الدحيل، وهو ما حدث من خلال حرص لاعبى الأهلى على مشاهدة فيديوهات للدحيل خلال رحلة السفر إلى قطر وأثناء استقلال الطائرة.

وحرص موسيمانى على عقد جلسات منفردة مع لاعبى الأهلى من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم ورفع الضغوط عن كاهلهم، لاسيما مع قناعته بصعوبة المباراة، ولقوة المنافس فى مباراة اليوم، كما طالب محمد الشنأوى قائد ألفريق واللاعبين الكبار أمثال أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات متواصلة مع اللاعبين الصغار وقليلى الخبرة من أجل تحفيزهم وإخراج كل طاقاتهم فى هذه المباراة وكسر رهبة المشاركة الأولى فى مونديال الأندية.