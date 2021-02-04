شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطمئن على عبد الظاهر بعد التعافى من إصابة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن الجهاز الفني لفريق أسوان، على أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق، عقب تعافيه بشكل تام من إصابة الرباط الصليبي والتى لحقت به خلال مشاركته مع أبناء الجنوب في بداية الموسم الماضي، حيث خضع عبد الظاهر لعملية جراحية ثم فترة تأهيل قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية للفريق ويصبح جاهزاً للمشاركة.

وشارك أحمد عبد الظاهر في ودية ناديي القومي وأسوان والتى أقيمت أمس الأربعاء، بمشاركة المستبعدين من قائمة مباراة سيراميكا من أجل تجهيزهم لمباراة أسوان المقبلة مع الانتاج الحربي، حيث سجل أحمد عبد الظاهر هداً في فوز أسوان برباعية نظيفة.

ويستعد أبناء الجنوب لخوض مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تجمع أسوان والانتاج الحربي يوم السبت المقبل على استاد السلام.

وكان فريق أسوان قد خضع أمس الأربعاء لمسحة طبية للكشف عن كورونا استعداداً لمباراة الانتاج،ويحتل أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها أبناء الجنوب من 10 مباريات، حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرين.

من جانبه، يرى علاء عبد العال أن فريقه قدم مباراة قوية أمام سيراميكا الذى دعم صفوفه بعناصر مميزة، وقال مدرب أسوان: خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، دعّم صفوفه بشكل كبير، كل نجوم الأندية لديهم، وحقق نتيجة إيجابية بالفوز على الجونة في الجولة الماضية.

أضاف:أغلب لاعبي أسوان الجدد ليسوا بنفس الجاهزية لذلك اعتمدت على العناصر القديمة، سجلنا هدفا مبكرا وحافظنا عليه لفترة طويلة وكان بالإمكان الفوز، وبعد التعادل كانت فرصنا أخطر منهم، التعادل اعتبره نتيجة جيدة في ظل خوض مباراة قوية قبل 3 أيام أمام وادي دجلة.

استكمل: إمكانيات أسوان المادية قليلة وكذلك المتاح في سوق الانتقالات الشتوية، وجيه عبد العظيم كان سينضم لنا من الإسماعيلي وغير وجهته إلى الإنتاج الحربي فجأة لأنه تلقى عرضا أكبر، نجتهد للحصول على النقاط والبقاء في الممتاز، وفي مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز.