شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقيم اختيارات المناطق وتحذر من المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت اللجنة الرئيسية باتحاد الكرة، رؤساء المناطق من المجاملات في ترشيحات الحكام لمباريات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنه سيتم حصر الأسماء المميزة للحكام التابعة للمناطق وأيضا الحكام المتسببين فى أخطاء فى المباريات على أن يتم توجيه الشكر للمنطقة التى ترشح حكام مميزين بينما سيتم توجيه اللوم للمنطقة التى ترشح حكام لإدارة المباريات للمجاملة.

وطلب مسئولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة من رؤساء لجان الحكام بالمناطق العمل على تصحيح أى خطأ وإخطار اللجنة بوجود أى صعوبات للعمل على حلها.

ويدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض عقود الجهاز الفنى للمنتخب الأول وبقيادة حسام البدرى المدير الفنى وجهازه المعاون وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وجهازه المعاون بداعى ترشيد النفقات داخل اتحاد الكرة ووجود أزمة مالية، وخاصة بعد تخفيض عقود الأجهزة الفنية لكرة الصالات وكرة الشاطئية والكرة النسائية، إلى جانب مطالبة بعض الموظفين بتخفيض عقودهم.