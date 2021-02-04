شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل صرف مستحقات اللاعبين للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك تأجيل صرف مستحقات لاعبي فريق الكرة المتأخرة والتي كان مقرر صرفها اليوم، الي الأسبوع المقبل، بسبب عدم وصول مستحقات الزمالك في صفقة إعارة مصطفي محمد لفريق جالطة سراي التركى.

وكان طارق حشيش المستشار المالي للزمالك قد عقد اجتماع مع اللاعبين خلال الأيام الماضية ووعدهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة قبل يوم 5 فبراير الجارى ، إلا أن تأخر وصول مستحقات الزمالك لدي النادي التركي إلي حساب النادي أدي لتأخر صرف المستحقات للأسبوع المقبل وهو الأمر الذي وضع إدارة النادي في مأزق أمام اللاعبين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة اليوم.

من ناحية أخرى، يعقد الجهاز الفني لفريق الزمالك اجتماعا اليوم الخميس بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قبل التدريب لبحث اوضاع اللاعبين وإعادة تقييم الفريق خلال المباريات الماضية.

ويشمل الاجتماع اليوم الحديث عن هبوط مستوي اللاعبين امثال زيزو وبن شرقي وحازم امام ومحمود علاء ومحاولة حل اي مشاكل قد تكون مؤثرة علي تركيز اللاعبين ، وكذلك امكانية اعادة توظيف بعض اللاعبين في المراكز التي تعاني من نقص.

وخسر فريق الزمالك امام غزل المحلة في الجولة الـ 11 للدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف، والهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.