شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلى سيفوز على الدحيل القطرى بنتيجة أكبر من 1 / 0 وبسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق فوز الأهلى على الدحيل القطرى بنتيجة أكبر من 1 / 0، وكتب عبر حسابه على فيس بوك "توقعاتي اليوم فوز الأهلي علي الدحيل بسهولة وبنتيجة أكبر من 1-0"، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي يعود الأهلي للمشاركة فيها للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة في 2013.

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل إفريقيا.

وعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة منافسه جيدا عن طريق متابعة عدد من المباريات التي خاضها بطل قطر في الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على عناصر القوة في صفوفه، وطريقة اللعب التي يعتمد عليها، وأسلوبه في الدفاع والهجوم، بخلاف منح تعليمات للاعبي الأهلي بضرورة مشاهدة منافسيهم في صفوف الدحيل، وهو ما حدث من خلال حرص لاعبى الأهلى على مشاهدة فيديوهات للدحيل خلال رحلة السفر إلى قطر وأثناء استقلال الطائرة.

وحرص موسيماني على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم ورفع الضغوط عن كاهلهم، لاسيما مع قناعته بصعوبة المباراة، ولقوة المنافس في مباراة اليوم، كما طالب محمد الشناوي قائد الفريق واللاعبين الكبار أمثال أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات متواصلة مع اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة من أجل تحفيزهم وإخراج كل طاقاتهم في هذه المباراة وكسر رهبة المشاركة الأولى في مونديال الأندية.