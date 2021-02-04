شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف عن شعوره حينما استيقظ صباح اليوم قبل مواجهة الدحيل..اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى عن شعوره قبل مباراة الليلة أمام الدحيل القطرى ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك قبل ساعات على انطلاقة الفريق بالمونديال، في الـ 7.30 مساء الليلة، حيث تتجه أنظار عشاق القلعة الحمراء إلى المباراة ويمنوا أنفسهم في إنطلاقة مميزة خلال البطولة.



موسيمانى على انستجرام

بيتسو موسيمانى ومن خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام قال : " استيقظت وأنا أشعر بالتواضع هذا الصباح وأنا على وشك تجربة كأس العالم للأندية مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى أن خوض موسيمانى مونديال الأندية يأتي للمرة الثانية بعدما فاز عام 2016 ببطولة أفريقيا مع فريق صن داونز قبل تكرار إنجازه مع النادى الأهلى.

والمفارقة أن موسيمانى فاز خلال المناسبتين ببطولة أفريقيا على حساب نادى الزمالك، ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي يعود الأهلي للمشاركة فيها للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة في 2013.

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل إفريقيا.