شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا : أيدي خفية تلعب في الإسماعيلي ومباريات الفريق أصبحت مثل العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن هناك أيدي خفية تلعب في قلعة الدراويش، وهي من تسببت في تراجع الفريق بهذا الشكل، وقال بازوكا في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: لابد أن نتكاتف حالياً، مجبرين على المجموعة الموجودة من اللاعبين، واللجنة الفنية ليس بيدها أكثر من ذلك، محتاجين روح ورجولة وناس تحترم الجماهير والتيشرت، بعد مباراة الإسماعيلي أصبت الإسماعيلية كأنها في عدوان، الجماهير تبكي حزناً على الفريق.

أضاف: يجب أن نوجه الأسئلة لمجلس الإدارة الذى اعتمد على مجموعة سماسرة خربوا النادي، كان لدينا عقد موحد لجميع اللاعبين مليون و200 ألف جنيه، عندما رفعنا أسعار العقود أصبح اللاعبين كالموظفين، اللجنة الفنية شغلها انتهى وعلي أبو جريشة يقدر يتصرف ويجيب مدربين يجب تمكينه في النادي.

استكمل: مش كل واحد يحب حد يعينه في النادي، نحتاج إلى التكاتف حالياً علي أبو جريشة يكون له اختصاصات وانا يبقى ليا اختصاصات، النادي مفتوح للي عايز يخدم بس يقولونا تعالوا، أنا أقدر أساعد وغيري يقدر يساعد.

زاد: كان عندنا أحسن قطاع ناشئين السماسرة بوظوه، تخيل أن الاسماعيلي الذى كان يخرج الناشئين أصبح يتعاقد مع ناشئين، هناك يد خفية تلعب في النادي، وليس إبراهيم عثمان، السماسرة يسيطرون على النادي وهما اللى غرقوه.

واختتم: كانت أي مشكلة تحدث في النادي كنا نجري على العثمانيين، أنا صعبان عليا انهم بيتهانوا الآن، وحزين على سمعة العثمانيين.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلية، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدرايش.