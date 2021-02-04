شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جوزيه والبدرى ويوسف مع الأهلى في المونديال قبل ظهور موسيمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والدحيل القطرى في مستهل المشاركة السادسة للفريق المصري في البطولة على مدار تاريخه.

ويهيمن الأهلي بشكل صارخ على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال إفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول.

وتُعدّ مشاركته في عام 2006 هى الأبرز، عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الاسباني.

ونستعرض في السطور التالية كشف حساب مدربى الاهلى في مباريات كأس العالم للأندية حيث قاد المارد الأحمر ثلاثة مدربين هم البرتغالى مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف قبل أن يظهر الليلة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدرب الرابع للأهلى في المونديال..

مانويل جوزيه

خاص البرتغالى مانويل جوزيه معشوق الاهلاوية مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل ثمانية أهداف وتلقت شباكه 11 هدف .

وحصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.

حسام البدرى

خاض حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر إبان قيادته للأهلى ثلاثة مباريات في كأس العالم للأندية فاز في لقاء وخسر مباراتين وسجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف .

وحقق حسام البدرى 9 بطولات مع الأهلى وهى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة.

محمد يوسف

قاد محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلى، كتيبة أحفاد التتش في كأس العالم للأندية في مباراتين وخسرهم على يد جوانزو الصينى بنتيجة 2/0، ومونتيرى المكسيكى بنتيجة قاسية 5/1 وسجل هدف وحيد وتلقت شباكه سبعة أهداف.

فاز محمد يوسف مع الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2013 بالتغلب على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى 2/0، وكذلك بالسوبر الأفريقى بالتغلب على فريق الصفاقسى التونسى بنتيجة 3/2.