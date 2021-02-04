شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد: شيكابالا رفض خروجي من الزمالك وجروس أفضل مدرب تعاملت معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر السعيد مهاجم الزمالك المعار إلى الجونة، عن سبب اتخاذه لقرار الخروج على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء في يناير الماضي رغم رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف بالدوري التركي، وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: اتخذت قرار الإعارة لأني لم أكن أشارك مع الزمالك بشكل كبير، لم أكن أريد أن ألعب مباراة وأبتعد 5 وتحدثت مع المدير الفني فقال أنه لا توجد أزمة طالما أنها رغبتي

أضاف: مصطفى محمد احترف ولم يكن متواجد غيري أنا وأسامة فيصل وشعرت أنه لن يعتمد علي بعد ضم مروان حمدي والجزيري، فقررت الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للعب.

استكمل: حب جماهير الزمالك حتى رغم ابتعادي عن المشاركة توفيق من الله، بعد انضمامي كان لي دور مؤثر مع الفريق خاصة في أفريقيا، أشعر أنني لم أحصل على الفرصة كاملة في الزمالك ولكني تحت أمر النادي في أي وقت، وهذا قرار المدير الفني وأقدم أقصى جهد لإسعاد الجماهير.

زاد: جروس كان أفضل مدرب تعاملت معه في الزمالك، خرجت للإعارة عشان أقول للناس أنا موجود، في أول سنة قدمت أداء جيد ولكن الفترة الماضية شعرت أنه ليس لي دور، ولذلك خرجت إعارة لأتمكن من إفادة الفريق بعد العودة.

استأنف: علاقتي جيدة بجميع اللاعبين ودائماً يتحدثون معي ومعظمهم كان يرفض رحيلي، وشيكابالا لاعب كبير ونجم ومهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه، ومن أكثر الناس الذين عارضوا رحيلي.

واختتم: طبيعي أي فريق طول الدوري معرضة للفوز والخسارة والتعادل، والفريق الكبير يتعرض لسقوط ويعود سريعاً ولكني أطمئن الجماهير، الزمالك أحسن فريق في مصر، واللاعبين مصممين على الدوري هذا الموسم.