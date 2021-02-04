شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يستعيد ذكرياته مع نجم بايرن السابق قبل مباراة الأهلى والدحيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على فيس بوك، فيديو لوائل جمعة مدافع القلعة الحمراء السابق، خلال تواصله مع صمويل كافور نجم بايرن ميونخ ومنتخب غانا الأسبق، وذلك قبل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر بمشاركة النادى الأهلى ممثلاً عن أفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوروبا.

واستعاد نجم البايرن السابق ذكريات مواجهته لمنتخب مصر قائلاً: عندما واجهت مصر أتذكر أنه كان هناك حسام ورمزى والكثير من النجوم، أفتقد للملعب وأحيانا أشاهد المباريات وأرى بعض اللاعبين يرتكبون أخطاء بسيطة وأقول كان يمكنني أن أقدم أداء أفضل منهم.

فيما قال وائل جمعة: عندما أرى اللاعبين يرتكبون أخطاء على الملعب أظن أنه يمكننى أن أعود للعب حتى بلياقتى الحالية.

ويضيف نجم غانا السابق: الكثير هنا فى غانا يشجعون بايرن ميونخ، ويمتلكهم شعور عظيم عندما يشاهدون توماس مولر وألفونسو الذى ولد بغانا، الجميع يشعر بالفخر عندما يرونه في أعلى مستوى، وأينما يذهب يتردد معه إسم بلاده.

ويكمل وائل جمعة: شعرت بسعادة كبيرة جدا لمقابلة فريق الأهلي هنا بقطر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، كرة القدم هي أهم مصدر لعادة الجماهير، خاصة الأهلي، فلديه الكثير من اللحظات التاريخية السعيدة لجماهيره، في كل يوم وكل بطولة، شعار الأهلي دائما هو القتال من أجل حصد البطولات، القتال من أجل الجماهير، وأعتقد أنه نفس الشئ بالنسبة لبايرن ميونخ لديهم جماهير رائعة.

واستطرد: حصلنا على المركز الثالث مع الأهلى بمونديال الأندية فى 2006، وكان هذا الحدث الأبرز في مسيرتي مع الفريق، وكذلك توجت بدوري أبطال أفريقيا 6 مرات كانت جميعها صعبة وتاريخية.

واختتم: من الرائع أن يلعب الأهلي ضد البايرن وهي فرصة رائعة ولكن أدعو الجهاز الفني واللاعبين أن يركزوا أولا على مباراة الدحيل، بعد ذلك تأتي مباراة البايرن وستكون فرصة رائعة.