شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 17 هدفاً فى حصاد الجولة الحادية عشرة من الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي شهدت إقامة 6 مباريات مع تأجيل ثلاثة مباريات، وفجر غزل المحلة أقوى مفاجأت المسابقة حتى الآن بتفوقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم ، شهدت هذه الجولة تسجيل 17 هدف في 6 مباريات،واحتسبت ركلتى جزاء وسددت بنجاح في هذه الجولة عن طريق رامى صبرى لإنبى وأحمد سمير للطلائع.

كتب غزل المحلة هزيمة الزمالك الأولى في الدوري هذا الموسم،ليفقد الفارس الابيض أماله في التتويج بلقب الدوري دون تلقي هزائم بعد أن خاض 9 لقاءات بلا خسارة، وكان الفريق الأبيض يُنافس الأهلي على عدم تلقي الخسائر في بطولة الدوري ليصبح المارد الأحمر هو الفريق الوحيد الذى لم يخسر ، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 في صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009 ، وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.

وبسقوط الزمالك أمام المحلة بثنائية مقابل هدف بات النادي الأهلي هو صاحب أقوى دفاع في الدوري برصيد 4 أهداف فقط في شباكه مقابل 5 في شباك الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني في قائمة الاقوى دفاعاً متساوياً مع المصري الرابع.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق الفوز للمرة الثانية له بالدوري المصري خلال الموسم الجاري، على حساب مضيفه الجونة بنتيجة 3-2 ، والأول منذ شهر ديسمبر الماضي بعد انتصاره بنتيجة 1-0 ضد المقاولون العرب ، كما أن الجونة لم ينتصر على الإنتاج الحربي منذ عام 2013، إذ كانت آخر مرة انتصر خلالها بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من موسم 2013-2014، منذ ذلك الحين تعادل الفريقان 3 مرات وخسر الجونة 3 مرات ولم يذق الجونة طعم المكسب.

فشل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري، بعد الخسارة أمام إنبي 3-2 ، بيراميدز لم يحقق سوى فوز وحيد في أخر سبع مباريات بالدوري، وكان ذلك على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما تعادل بيراميدز في خمس مباريات وخسر ضد إنبي في أخر سبع مواجهات للفريق في الدوري المصري.

تصدر أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 أهداف بينما ياتى بالمركز الثانى جون إيبوكا مهاجم فريق إنبى برصيد 5 أهداف و يحتل المركز الثالث رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز و فى المركز الرابع يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس عدد الاهداف .

اهداف الجولة الحادية عشرة للدوري

غزل المحلة 2-1 الزمالك

الإنتاج الحربى 3-2 الجونة

أسوان 1-1 سيراميكا

المصرى البورسعيدى 0-0 البنك الاهلى

انبى 3-2 بيراميدز

المقاولون العرب 1-1 طلائع الجيش