شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته شهد بصورهما معا: ربنا يفرحنى بيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته شهد، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر أكثر من صورة له بصحبتها من مراحلها العمرية المختلفة، وكتب في رسالة لها: " شهودي حبيبتي بنتي وروح قلبي كل سنة وكل العمر وإنتي طيبة يا قلبي وفي خير وسعادة وربنا يفرحني بيكي واشوفك في احسن حال يا حبيبتي".



الحضررى وابنته ببرنامج فى ابلة فاهيتا



الحضرى وابنته على انستجرام

وكان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق استرجع قبل أيام ذكريات تصديه التاريخى لركلة ترجيح حاسمة بنصف نهائى بطولة أفريقيا قبل 4 أعوام، والتى تأهل المنتخب على إثرها لمواجهة الكاميرون فى نهائي انتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف سجله محمد الننى، الحضرى ومن خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام نشر فيديو لحظة تصديه، وكتب: "قوى الإرادة لا يوقفه شىء".



الحضرى وابنته فى صورة أخرى

وكان المنتخب المصرى وقتها نجح فى التغلب فى دور ثمن النهائى قبل تلك المباراة على المنتخب المغربى العنيد، محققاً الفوز الأول فى تاريخ مصر على المغرب بعد غياب دام أكثر من 30 عاما بالبطولات الدولية.