شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة داعما الأهلي قبل افتتاح المونديال: "أجيال بتسلم بعض واحنا رقم واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وائل جمعة، صخرة دفاع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن دعمه للفريق الأحمر قبل انطلاق مباراته اليوم أمام الدحيل القطري فى افتتاح كأس العالم للأندية، وشارك وائل جمعة فيديو لهدف الأهلي الثاني فى مباراة النهائي الافريقي أمام الزمالك الذى توج الأهلى بالبطولة وجانب من استقبال بعثة الاهلي فى الدوحة، وفى خلفية الفيديو تعليق بصوته يؤكد فيه عشقه للأهلي خلال مسيرته.

وعلق وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني ودفاع الأهلي السابق، على الفيديو برسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة ده إن الاهلي المصري رقم واحد اهلي.. اهلي".

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي يعود الأهلي للمشاركة فيها للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة في 2013.

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل إفريقيا.

وعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة منافسه جيدا عن طريق متابعة عدد من المباريات التي خاضها بطل قطر في الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على عناصر القوة في صفوفه، وطريقة اللعب التي يعتمد عليها، وأسلوبه في الدفاع والهجوم، بخلاف منح تعليمات للاعبي الأهلي بضرورة مشاهدة منافسيهم في صفوف الدحيل، وهو ما حدث من خلال حرص لاعبي الأهلي على مشاهدة فيديوهات للدحيل خلال رحلة السفر إلى قطر وأثناء استقلال الطائرة.