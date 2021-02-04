هل يقتني الأهلي جوهرة الصحراء اليوم؟

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القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب والسكون الذي عرف عنه استباقه للعاصفة وشوارع اعتادت على قليل من الماره وكثيرا من السيارات صباحا ومساء ولكن اليوم هو الأكثر كسرا للعادات و"الروتين" فقاطرة الأعمال تسير ولكن ليس كباقي الأيام ، الآهلي سيلعب هنا بعد غياب دام 7 سنوات عن المحافل العالمية .

الفرحة تملآ عيون المصريين المقيمين هنا في الدوحة فاليوم سيشاهدون نادي القرن وصاحب الشعبية الأكبر في مصر حيث عاد أخيرا للقبه المحبب زعيم القارة وبطلها ، فقلعة الجزيرة هي الأكثر حصولا على الأميرة الٌفريقية بتسعة ألقاب .



جوهرة الصحراء

جوهرة الصحراء أو ملعب المدينة التعليمية بالدوحة يستضيف المواجهة المرتقبة بين الدحيل القطري أصحاب الآرض والنادي الأهلي في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت الدوحة.

يساع الاستاد 40 آلف متفرج ولكن جاءت سفن " كورونا" بما لاتشتهيه أنفس عشاق كرة القدم أجمع وعشاق الأهلي بالأخص

وتتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة كخطوط الألماس تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس أثناء دورانها في السماء من الشروق إلى الغروب.

موسمياني المدير الفني للنادي الأهلي الذي يحلم بمواجهة مصرية ألمانية في دور نصف نهائي سيكلل بها إذا حقق فوزه الأول اليوم .

تبسم له الحظ أمام غريم المارد الأحمر التقليدي ويتمنى أن يعاود الحظ تبسمه له أمام الدحيل اليوم

عودة بدر بانون وحسين الشحات فرضت الطمأنينه على قلوب الجماهير والمدير الفني أيضا خاصة بعد أن اعتمد عليهم "بيتسو" في المباريات الأخيرة بشكل كامل .



جماهير الاهلي

خاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب المباراة أمس وجاءت نتيجة المسحة التى أجراها فريق الأهلي سلبية ليكون جميع لاعبي الاهلي خاليين من فيروس كورونا وجاهزين للمواجهة .

تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار .