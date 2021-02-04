شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: قائمة الفريق لا تتخطى 17 مليون جنية ومتكفلين بعلاج محمد سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة، عن القيمة التسويقية لقائمة الفريق بالكامل، وذلك عقب الفوز مؤخراً على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقال عزو في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد:عقود اللاعبين عندي كلها ما تجيش حوالي 17 مليون، وأعلى لاعب عقده 750 ألف ، المادة الآن أهم شئ في كرة القدم، وهذا الموسم لأول مرة نتلقى دعم قوي بعقد رعاية هو الأعلي في تاريخ المحلة.

أضاف: بعد مباراة الزمالك الجميع يتحدث عن سوء أرضية ملعب المحلة، أنا ذهبت إلى برج العرب وأرضيته أسوأ من المحلة، ولو شافوا ملاعب الدرجة الثانية هيقولو ايه.

واختتم: نجتهد لكي نحسن وضع الأرضية، ولكن أرضيته مقبولة، والملاعب كلها فيها مشكلة، محمد سامي إصابته كسر في الجمجمة وهو الآن تحت الملاحظة ويحتاج إلى تدخل جراحي، والنادي متكفل بكل مصاريفه ولم يصرف أحد أي شئ وفرجاني يطمئن على اللاعب كل شوية ولكننا متكفلين بعلاج أبنائنا.

وكان فريق الزمالك فشل فى تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت أول أمس على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه فرجانى ساسى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الأخميمى هدف الفوز فى الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 فى جدول الترتيب.