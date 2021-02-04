شكرا لقرائتكم خبر عن درع و تكريم خاص لمحمد صلاح فى مئوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تخصيص درع خاص لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي في مئوية اتحاد الكرة المصري المقرر لها يوم 3 ديسمبر من العام الجاري في الاحتفالية الخاصة بمرور مائة عام علي تأسيس اتحاد الكرة، وذلك بصفة أن صلاح أفضل لاعب محترف في تاريخ مصر بعد حصوله علي العديد من الجوائز والألقاب العالمية ومنها أفضل ثالث لاعب في العالم وحصوله علي أفضل لاعب أفريقي مرتين.

وتشهد مئوية اتحاد الكرة تكريم العديد من رموز الرياضة علي مدار المائة عام وتم الاستقرار علي تقديم درع خاص لصلاح والذي سيتم التنسيق معه وقتها لإمكانية الحضور للمئوية.

في سياق متصل، كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابق باتحاد الكرة، أنه رفض عرضا من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، برئاسة لجنة المئوية لاتحاد الكرة نهاية العام الحالى، وذلك خلال اتصال تليفوني جمعهما بعد تهنئته لمجاهد برئاسة اللجنة.