شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المحاضرة الأخيرة في الأهلي قبل مواجهة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى استاد المدينة التعليمية؛ لخوض مباراة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من4 إلى11 فبراير الجاري ، وتنطلق محاضرة موسيماني الأخيرة مع اللاعبين في الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتشهد الحديث عن التعليمات الأخيرة، وإعلان تشكيل المباراة ومراجعة بعض الأمور الفنية قبل مغادرة فندق الإقامة.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي يعود الأهلي للمشاركة فيها للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة في 2013.

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل إفريقيا.

وعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة منافسه جيدا عن طريق متابعة عدد من المباريات التي خاضها بطل قطر في الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على عناصر القوة في صفوفه، وطريقة اللعب التي يعتمد عليها، وأسلوبه في الدفاع والهجوم، بخلاف منح تعليمات للاعبي الأهلي بضرورة مشاهدة منافسيهم في صفوف الدحيل، وهو ما حدث من خلال حرص لاعبي الأهلي على مشاهدة فيديوهات للدحيل خلال رحلة السفر إلى قطر وأثناء استقلال الطائرة.

وحرص موسيماني على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم ورفع الضغوط عن كاهلهم، لاسيما مع قناعته بصعوبة المباراة، ولقوة المنافس في مباراة اليوم، كما طالب محمد الشناوي قائد الفريق واللاعبين الكبار أمثال أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات متواصلة مع اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة من أجل تحفيزهم وإخراج كل طاقاتهم في هذه المباراة وكسر رهبة المشاركة الأولى في مونديال الأندية.