شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يكشف كواليس لقطة الدكة في نهائي القرن: كنت بحفز نفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك المعار إلى فريق الجونة، عن كواليس اللقطة التى أثارت السوشيال ميديا خلال نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والذى جمع القطبين في نوفمبر الماضي وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان عمر السعيد قد توجه إلى دكة بدلاء الزمالك وقام بارتداء القميص عقب إحراز قفشة لهدف الأهلي الثاني، وقال "انا هنزل اجيب جول انا هنزل اتعادل".

وقال عمر السعيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: قبل نهائي أفريقيا تعرضت لإصابة المزق في الخلفية وكنت أعاند لأنزل التمرين قبل المباراة مهما كانت الظروف، ولدي إصرار كبير، بعد هدف قفشة جريت على الدكة لوحدي بدون كلام المدرب ولبست التيشرت وكنت بحفز نفسي اني هنزل اجيب هدف، بطولة غالية ولما تضيع بسهولة كانت صدمة للجماهير، والسنة دي هنحققها.

أضاف: كنت ألعب في الجونة من قبل، ومعظم اللاعبين أصدقائي، وأعرف رضا شحاتة والأمور مستقرة تساعد أي لاعب على إخراج أفضل ما لديه ولذلك فضلت عرض الجونة.

استكمل: هناك الكثير من المهاجمين المميزين في الدوري المصري، مثل حسام حسن، وخالد قمر أحمد علي ولكن دائماً الناس تصدر أزمة عن هذا المركز، وأي لاعب يلعب مع المنتخب ولا يسجل يبدأ الضغط عليه.

زاد: لا توجد أي أزمات بين لاعبي الزمالك، كنت أحد أفراد هذا الفريق واللاعبين كلهم واحد، وفي سنتين كسبنا 5 بطولات وهذا لا يحدث إلا بتكاتف الفريق.

أردف: باتشيكو لن يحقق النجاح بمفرده، ولكن يجب أن يكون الكل متكاتف لا يوجد نجم واحد المنظومة كلها يجب أن تكون متكاملة، وباتشيكو الأنسب للزمالك وهذه أفضل بداية للدوري.

واختتم: مباراة النجم الساحلي لا أنساها عندما وقفت حارس مرمى، وكنت أحلم بأنني أستقبل أهداف بعد هذه المباراة، وفي لقطة في المباراة خرجت على خطى الـ 18 وعبد الله جمعة شافني قالي انت رايح فين ارجع.