شكرا لقرائتكم خبر عن «الخسارة الرابعة».. ليفربول × برايتون: أرقام مميزة للضيوف وكارثية لأصحاب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ليفربول على ملعبه ضد برايتون بهدف نظيف، في مباراة ضمن الجولة 22 من البريميرليج.

وقدم ليفربول مباراة سيئة في معقله، مهدرًا 3 نقاط هامة في سباق الحفاظ على لقبه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع فشل الطرفين في التسديد على المرمى، لكن الضيوف انتفضوا في الشوط الثاني وكانوا الأخطر والأفضل، وتمكنوا من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب الوسط ستيفن ألزاتي بعد مرور 11 دقيقة من زمن الشوط الثاني، ليكون هدف المباراة الوحيد وهدف الانتصار الغالي للضيوف الذين يصارعون على الابتعاد من منطقة الهبوط.

رجل المباراة:

قلب دفاع برايتون وقائد الفريق، لويس دانك، قدم مردودًا رائعًا أمام أحد أخطر العناصر الهجومية في الكرة الأوروبية، فقدم أعلى مجمع أرقام دفاعية لإخراج الكرة من مناطق الخطور والتسديدات المعترضة وقطع الكرة وافتكاك الكرة (12)، مع تمريره للكرة في 37 مناسبة بشكل سليم وبدقة 90%، بجانب نجاحه في جميع الالتحامات الأرضية التي خاضها بنسبة 100% (4 من 4).

هل تعلم أن:

- برايتون هزم ليفربول للمرة الأولى على الإطلاق في عهد البريميرليج.

- هدف ستيفن ألزاتي في شباك الريدز هو أول هدف له في البريميرليج بعد 28 مباراة، ومن أول تسديدة على المرمى في مباراة الأمس.

- جراهام بوتر، مدرب برايتون، هزم حامل لقب البريميرليج للمرة الأولى على الإطلاق. ولأول مرة في مسيرته الاحترافية كمدرب أو لاعب منذ فوز ساوثهامبتون بنتيجة 6-3 على مانشستر يونايتد في عام 1996.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة مع تلقيه خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم بعد 22 مباراة (خسر 3 مباريات في الموسم الماضي بأكمله: 38 مباراة)، وأصبح الفريق على بعد 7 نقاط كاملة من المتصدر، مانشستر سيتي (47 نقطة) الذي لديه كذلك مباراة مؤجلة.

برايتون، على النقيض، استمتع بنتيجة الفوز للجولة الثانية على التوالي، ليقفز إلى المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن مواقع الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برايتون هزم ليفربول في أنفيلد بالدوري للمرة الأولى منذ عام 1982.

- ليفربول بدون أهداف على ملعبه خلال أخر 3 مباريات في الدوري. الفريق لم يفوز على ملعبه في أخر 4 مباريات في الدوري، وهو سجل لم يعرفه النادي ابدًا في عهد البريميرليج، ومنذ عام 1984 (نظام البريميرليج بدأ منذ موسم 1992/1993).

- ليفربول خسر مباراتين متتاليتين على أرضه في البريميرليج بدون تسجيل أهداف للمرة الأولى منذ مايو 2012 (ضد مانشستر يونايتد وضد أرسنال).

- برايتون حافظ على نظافة شباكه في 5 من أخر 10 مباريات، مع حفاظ الفريق على نظافة شباكه في أخر 4 مباريات، وهي سلسلة لم يعرفها النادي من قبل في عهد البريميرليج.