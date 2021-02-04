شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل انطلاق المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية باستخدام تقنية الفيديو مع اللاعبين، قبل التحرك إلى استاد المدينة التعليمية لخوض مباراة الدحيل القطري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وتنطلق محاضرة موسيماني مع اللاعبين في تمام الرابعة عصرًا، وتشهد التعليمات الأخيرة للمباراة وإعلان التشكيل ومراجعة بعض الأمور الفنية.

يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساءً.