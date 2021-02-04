شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس العالم للأندية.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم، الخميس، بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الحالي، بإقامة مباراة تيجيريس أونال المكسيكي مع نظيره فريق أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، والمقرر إقامتها في تمام الرابعة عصرًا، تليها على استاد المدينة التعليمية بالدوحة مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري.

وكشف الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام الدحيل الذي عقد أمس، عن ارتداء الفريق القطري الزي الأحمر كاملاً، بينما يرتدي الأهلي الزي البديل (القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء).

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورتس (المفتوحة)، وقناة بي إن سبورتس1، وقناة بس إن سبورتس 11، وقناة الكأس 3.

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من خليل البلوشي وحفيظ دراجي.