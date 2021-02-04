شكرا لقرائتكم خبر عن 20ألف إعجاب بامتعاض رايلي من «الكورما» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يكافئ نادي كارليل (درجة رابعة في بريطانيا ) أفضل لاعب في مباريات فريقه بطبق «تيك أواي» من وجبة «الكورما» التي هي عبارة عن أرز مع الدجاج بالكاري يشتريها من مطعم آسيوي قريب من ملعبه، وبالعادة لا يمانع اللاعب في استلام هديته المتواضعة ويلتقط صورة بابتسامة، لكن مدافع الفريق جو رايلي، لم يكن سعيداً بالجائزة والتقط صورة مع الطبق بتعبير وجه جذب التعليقات من مشجعي الفريق وحصلت صورته على 20 ألف إعجاب.

وحصل رايلي على الجائزة بعد اختياره أفضل لاعب في الفريق في مباراة الهزيمة 2-1 أمام غريمه في الصعود فوريست جرين روفرز، وتضمنت التعليقات: «يبدو أن رايلي لم تعجبه الـ»كورما»، وكتب آخر: «يبدو غير سعيد بالنتيجة وليس بالطبق».

ويملك كارليل 3 مباريات مؤجلة يستطيع بها التفوق على غريمه في الصعود والاقتراب من المتصدر كامبريدج يونايتد.