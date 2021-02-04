حسن أحمد: الطلبة أصبح بيئة طاردة

بغداد: زيدان الربيعي

أبدى، حسن أحمد، مدرب فريق الطلبة العراقي الأول لكرة القدم، حيرته الكبيرة من وجود رغبة كبيرة لدى أغلب لاعبي فريقه بمغادرة الفريق إلى فرق أخرى بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يتعرض لها الفريق.

وقال أحمد، إن الطلبة أصبح بيئة طاردة وحال الفريق لا يسر مطلقاً، فبرغم المحاولات التي نبذلها لتذليل الصعاب أمام الفريق، إلا أن أغلب اللاعبين ليست لديهم الرغبة في الاستمرار، وبعضهم انتقلوا فعلياً إلى فرق أخرى مثل حارس المرمى أمجد رحيم، الذي حصل على بطاقة الاستغناء الرسمية الخاصة به وبات لاعباً حراً، والحال ذاتها تنطبق على اللاعب علي قاسم، الذي بدأ يلح كثيراً لغرض الحصول على بطاقة الاستغناء الخاصة به، وقد امتنع عن الحضور مع الفريق خلال الآونة الأخيرة، فضلاً عن ذلك هناك عدة لاعبين طلبوا بشكل رسمي ومعلن من إدارة النادي الانتقال إلى فرق أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت مؤخراً.

ورأى أحمد، أن مشكلة فريق الطلبة في الموسم الحالي، وكذلك في المواسم السابقة هي الأزمة المالية التي أثرت كثيراً في الطلبة، لأن أغلب اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، وهذا الأمر أثر فيهم سلبياً، وبالتالي انعكس على مستوى ونتائج الفريق.

واستدرك، أحمد بالقول:«إنه برغم كل ما يحصل لكننا نسعى إلى إيجاد حل لوضع الفريق حتى يستعيد عافيته من جديد ويحقق النتائج التي تعيده إلى وضعه الطبيعي كفريق يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جداً في الشارع الرياضي العراقي، وهذا السعي يتمثل عبر التعاقد مع بعض اللاعبين، ومنهم محمد نزار من السماوة، وعلي جبار من النجف، فضلاً عن ذلك هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع لاعبين أحدهما نيجيري والآخر غاني، ومن المؤمل أن تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة».

يذكر أن فريق الطلبة يحتل الآن المركز 17 في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم من بين 20 فريقاً، وهذا المركز لا يليق مطلقاً بالفريق ولا بتاريخه المشرف، ولا بجمهوره الكبير.