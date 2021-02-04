شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام مستثمر ناجح في الزراعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بدأ النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، الاستثمار في شركة تصنع القنب الصناعي المستخدم في منتجات تعافي الرياضيين وعلاج البشرة، وستكون شركة «سيلولر جوودز» التي يتعامل معها لتسويق المنتج أول شركة من نوعها تدرج في بورصة لندن الرئيسية.

واشترى بيكهام، وفق التقرير، أسهماً قليلة من الشركة لاعتقاده أن مادة «كانابيديول» غير الضارة بالدماغ والتي تسهم في تأخير التقدم في السن ستكون ذات شعبية مستقبلاً، وتصنع مادة «كانابيديول» في المختبر بدلاً من إنتاجها من نبات القنب المخدر، وتصفها الشركة بأنها أكثر استدامة.

ووصل عائد بيكهام من استثماره في الشركة، التي يقدر رأسمالها بـ20 مليون استرليني، إلى 40 ألف استرليني يومياً في 2019، وكشف تقرير عن استخدام 1.3 مليون بريطاني للمنتج الذي يستخدم أيضاً في حالات التشنج، والشعور بالغثيان الناجم عن العلاج الكيمياوي، كما تسهم جرعات مخففة منه في علاج الضغط، والقلق النفسي.