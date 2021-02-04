شكرا لقرائتكم خبر عن شيارا تتهم كريجيوس بالعنف المنزلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت شيارا باساري خطيبة نجم التنس الأسترالي نيك كريجيوس، تعليقات مثيرة للجدل على حسابها في «إنستجرام» بعد ساعات من شجار نجم التنس مع حكم مباراة الدور التمهيدي في بطولة أستراليا المفتوحة أمام مواطنه هاري بورشييه، وكتبت شيارا في بروفايل حسابها «ثق بنفسك ولا أحد آخر» فيما كتب كريجيوس «هس» (علامة الصمت) وتوقف عن متابعة خطيبته.

وفي المنشور كتبت شيارا التي ترتبط بعلاقة مع كريجيوس منذ يونيو / حزيران العام الماضي: «الخائنون يريدونكم دوماً مخلصين بينما هم غير مخلصين إطلاقاً، العنف المنزلي ليس مقبولاً دائماً وأبداً».

