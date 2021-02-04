شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أوضة اللبس سر تراجع بيراميدز.. ورمضان صبحى اسم بس مفيش فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن مشاكل غرفة اللبس هى سبب تراجع نتائج فريق بيراميدز هذا الموسم وفقدانه لـ18 نقطة من إجمالى 33 نقطة ببطولة الدورى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "إنبى عمل مباراة كبيرة أمام بيراميدز، حلمى طولان مدرب شديد الاحترام وعاقل ورزين وعارف بيعمل إيه، إنما بيراميدز محدش عارفين هما عايزين إيه لحد دلوقتى".

ويضيف شوبير: "شريف إكرامى لا يسأل عن الثلاثة أهداف لإنبى لكن ليا عتاب ليه رامى صبرى بيسدد ركلات الجزاء بطريقة بانينكا فى كل المباريات وبالتالى لازم شريف كان يبقى عارف كدا، بس هو خد 3 خطوات قدام وبقى ليه تفكيرين فى اللحظة الأخيرة وعشان كدا كان زعلان أنه معرفش يعمل حاجة ودخلت ركلة الجزاء مرماه".

وأكمل شوبير "مشكلة بيراميدز فى أوضة اللبس ، لما جابوا لاعيبة الأهلى قالوا عايزين نتقل أوضة اللبس ونضيف ليها الخبرات وخرج وقتها رمضان صبحى قال روحت بيراميدز عشان الطموح، امبارح بسأل على الخبرات لقيت عبد الله السعيد وأحمد فتحى مصابين ولقيت رمضان صبحى على الدكة فقولت للمراسل شوف مش بيلعب ليه قالوله أصل المدرب بيريحه عشان مرهق واللى عرفناه أن رمضان زعلان عشان كان عايز يلعب عشان بينافس على هداف الدورى، فقولنا طالما بيريحه يبقى مش هيلعب لكنه نزل بديل لعب نص ساعة".

وأردف شوبير: "رمضان لعب إمبارح 30 دقيقة ومفيش إنتاج تحس أنه اسم فقط لكن مفيش فعل، دماغه مش معاه، أتوقف أمام الزمالك وملعبش وأمام الأهلى معملش حاجة، وجاب خمسة أهداف سهلة مفيهاش هدف صعب، رمضان صبحى بيلعب باسمه فقط لكن لا ينتج فى الملعب بما يناسب أسم رمضان صبحى".

وأكمل شوبير: "18 نقطة خسرها بيراميدز من أصل 33 نقطة فى الدورى بما يؤكد أن هناك شىء غلط فى هذا النادى، وأتوقع تغييرات كثيرة فى الجانب الفنى والادارى خلال الساعات المقبلة فى بيراميدز".

خسر فريق بيراميدز أمام انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 6 بمرمى محمود جاد حارس مرمى فريق بينما تعادل رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بالدقيقة 42 بينما احراز المهاجم أوبوكا هدف التقدم لفريق إنبى في الدقيقة 43 وعزز اللاعب أيضا بالهدف الثالث عقب أنطلاق الشوط الثانى بالدقيقة 48 بينما قلص الأوروجواني دييجو رولان مهاجم فريق بيراميدز الفارق لهدف بالدقيقة 63.