شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الإنتاج فى الجونة على المائدة الفنية لـ أسوان قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق الإنتاج الحربى، وأبرزها مباراة الجونة والإنتاج بالجولة الماضية، والتى انتهت بفوز الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لخوض مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع أسوان والإنتاج الحربى يوم السبت المقبل على استاد السلام.

وكان فريق أسوان قد خضع أمس الأربعاء لمسحة طبية للكشف عن كورونا استعداداً لمباراة الإنتاج، كما خاض المستبعدون من مباراة سيراميكا والتى انتهت بالتعادل 1/1 فى الجولة الماضية، مباراة ودية أمام فريق نادى القومى، حيث فاز أسوان برباعية نظيفة.

ويحتل أسوان المركز الـ14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 10 نقاط حصدها أبناء الجنوب من 10 مباريات، حيث فاز أسوان فى مباراتين وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف آخرين.

من جانبه يرى علاء عبد العال أن فريقه قدم مباراة قوية أمام سيراميكا الذى دعم صفوفه بعناصر مميزة، وقال مدرب أسوان: خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، دعّم صفوفه بشكل كبير، كل نجوم الأندية لديهم، وحقق نتيجة إيجابية بالفوز على الجونة في الجولة الماضية.

وأضاف: أغلب لاعبي أسوان الجدد ليسوا بنفس الجاهزية لذلك اعتمدت على العناصر القديمة، سجلنا هدفا مبكرا وحافظنا عليه لفترة طويلة وكان بالإمكان الفوز، وبعد التعادل كانت فرصنا أخطر منهم، التعادل اعتبره نتيجة جيدة في ظل خوض مباراة قوية قبل 3 أيام أمام وادي دجلة.

واستكمل: إمكانيات أسوان المادية قليلة وكذلك المتاح في سوق الانتقالات الشتوية، وجيه عبد العظيم كان سينضم لنا من الإسماعيلي وغير وجهته إلى الإنتاج الحربي فجأة لأنه تلقى عرضا أكبر، نجتهد للحصول على النقاط والبقاء في الممتاز، وفي مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز.