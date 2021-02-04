شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف طريقة تجهيز بدر بانون فى معسكر الأهلى قبل مواجهة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير طريقة تجهيز بدر بانون مدافع الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى بكأس العالم للأندية، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "بدر بانون تعرض للإصابة فى آخر جزء من مران الأهلى بعد تدخل من صلاح محسن ولم يستطع استكمال التدريب وخرج مسنودا حيث لم يستطع الوقوف على قدمه وظن الجميع أن الإصابة كبيرة".

وتابع شوبير "الجهاز الطبى حرص على وضع الثلج على قدم بدر بانون لإزالة التورم وبمجرد وصول اللاعب للفندق بدأ يضع قدمه فى الأرض ورغم أن الأهلى يصطحب كل الأجهزة الطبية الحديثة لكن مازال العلاج اليدوى قائما أيضاً، وبالفعل تم التعامل مع اللاعب بشكل يدوى وبدأت حالته تتحسن ويختفى الألم واستطاع أن يظهر فى المران الأخير للأهلى قبل مواجهة الدحيل، ورغم أن المران كان خفيفا، لكنه شارك واجتاز الاختبار الطبى ليصبح جاهز للمباراة".

ويضيف شوبير "فقاعة كأس العالم للأندية جعلت كل نتائج مسحات الفرق سلبية مثلما حدث فى مونديال اليد بمصر، والأهلى أخطر رسمياً بوجود 5 تغييرات فى المباراة وحال تعرض أحد اللاعبين لإصابة قوية بعد إجراء التغيير الخامس مثل الإصابات الدماغية يصبح من حق الفريق إجراء التغيير السادس، لكن تم التنبيه على فريقى الأهلى والدحيل باجراء عمليات الإحماء لثلاثة لاعبين فقط وليس أكثر تنفيذاً للاجراءات الاحترازية".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير: "بدعى ربنا يكمل الدوري ولا يلغى، وسمعت بعض الناس بتقول أصله هيلغى قرار الحراس الأجانب عشان مصطفى شوبير ابنى، وبقولهم لو ابنى كويس يلعب ولو مش كويش إن شالله ما لعب خالص، ما هو لغى الكرة النسائية عشان بنت سيف زاهر بتلعب والبنت خلاص هتحترف، الواحد شايف وساكت وعلى أخره".

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتى تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي يعود الأهلى للمشاركة فيها للمرة السادسة فى تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة فى 2013.

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل أفريقيا.