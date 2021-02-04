شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: أسعى لتمديد إعارة عمار حمدى.. والزمالك لن يوافق على استمرار سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى مخطط ناديه لتمديد إعارة الثنائى رزاق سيسيه وعمار حمدى من قطبى الكرة المصرية، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "الفوز على فريق المقاصة جاء فى وقته تماماً بعد معاناة كبيرة مع فيروس كورونا لعناصر كثيرة بالفريق وقررنا صرف نسبة 2.5% من مستحقات اللاعبين المجمدة حتى يتمكنوا من تسيير أمور حياتهم، لكن تظل المستحقات مجمدة بنسبة 12.5% من إجمالى عقودهم طبقاً للقرار عقب الخسارة من الجونة".

ويضيف محمد مصيلحى "اتفقت مع حسام حسن وإبراهيم حسن على الإفراج بشكل كامل عن المستحقات حال الوصول للمباراة العاشرة والحادية عشرة فى الدورى وتحقيق أهدافنا خلالها وليس قبل ذلك، لابد أن يعى اللاعبون أننا بذلنا كل ما نملك لتحقيق أهداف الجماهير ولابد أن يكونوا على قدر المسئولية ويقفوا معانا زى ما بنقف معاهم".

وأكمل رئيس الاتحاد السكندرى "أعتقد الزمالك لن يوافق على تمديد إعارة رزاق سيسيه للاتحاد مجدداً بعد ظهوره بمستوى متميز للغاية، وكل الاحترام للجنة الحالية للزمالك أو السابقة دائماً يقفوا معنا ويتعاونوا معنا فى الصفقات ويتبقى لرزاق سيسيه موسم معنا وبالتأكيد أسعى لتمديد الإعارة فى أقرب فرصة".

وتابع "عمار حمدى إعارته للاتحاد موسمين وأسعى لتفعيل عقد السنة الأخرى فى عقده حتى يبقى معنا فهو لاعب مميز ومازال الدروى طويل لحسم الصفقات".

وعن الأهلى قال محمد مصيلحى "سعدت للغاية باستقبال الخطيب والأهلى فى قطر شىء مشرف يدعو للفخر، وأتمنى للمارد الأحمر أن يقدم مباراة طيبة الليلة ويفوز على الدحيل القطرى فهو أفضل ممثل للكرة المصرية".

وعن كرة السلة قال محمد مصيلحى: "خسارة زعيم الثغر ليست نهاية المطاف المشوار لا يزال طويلا والأهلى تعثر أيضاً أمام الطلائع وهناك فترة توقف لدمدة شهر وواثق فى عودة سيد البلد لزعامة كرة السلة وحسم كل الالقاب لصالحه كعادته".

ونجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقة 75 والدقيقة 87.

بهذا الفوز يرتقى الاتحاد السكندرى للمركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه عشرة أهداف، وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.