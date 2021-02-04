شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علي معلول ملك على قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الدولى التونسى على معلول نجم النادى الأهلى، وظهير أيسر الفريق الأحمر، في خطف قلوب عشاق الأحمر منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من الصفاقسى التونسى فى موسم 2015/2016، ليتغنوا بإسمه مرددين الألقاب المختلفة التى تصف مهارة النجم التونسي، "أسرع ديليفرى فى مصر"، ملك الحلول، وكثير من الألقاب استحوذ عليها معلول، وبفضل مهارته وعرضياته المتقنة استطاع أن يثبت أقدامه بشكل أساسى مع جميع المدربين الذين تعاقبوا على النادى منذ تواجده بالفريق.

وبين أكبر النجوم سطر علي معلول اسمه بحروف من نور عندما احتل المرتبة الرابعة بين أعلى المدافعين إحرازاً للأهداف في الفترة الأخيرة، حيث سجل معلول 24 هدفاً بقميص الأهلي وصنع 43 أخرين، بالإضافة لدوره الدفاعي في خط ظهر المارد الأحمر.

ولد على معلول فى الأول من يناير عام 1990، بمدينة صفاقس، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة فى نادى الصفاقسى التونسى، قبل أن يخطف أنظار مسئولو الأهلى بعد تألقه فى الجبهة اليسرى.

على معلول شارك مع الأهلى فى 136 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفاً، وصنع 37 آخرين.

و حصد اللقب الدولى التونسى البطولة رقم 10 فى تاريخه مؤخراً، بعدما حقق مع الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 وبطولة الدورى الممتاز مواسم 2017، 2018 ، 2019 ، 2020، فضلا عن لقب كأس مصر موسم 2017، و2020.

ومع الصفاقسى التونسى حصد معلول لقب الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009.

على معلول استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري الممتاز موسم 2019.



