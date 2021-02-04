شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يختار تشكيل الأهلى أمام الدحيل ويكشف تفوق بيكهام على العفيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن طريقة 4-3-3 هى أمثل طريقة يخوض بها المارد الأحمر مباراته أمام الدحيل القطرى الليلة، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كيك أوف" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم "مباراة الدحيل صعبة ليس لمستوى المنافس لكن لنظام البطولة التى لا تمنح الفرق فرصة التعويض فمن أول مباراة إما تستكمل مشوارك إما تبقى صاحب المركز الأخير وهذا سيناريو صعب".

ويلتقى فريق الأهلى مع نظيره الدحيل القطرى فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس فى افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتى تحتضنها قطر فى الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى، والتى يعود الأهلى للمشاركة فيها للمرة السادسة فى تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة فى 2013.

ويضيف وليد صلاح الدين: "موسيمانى منح كل لاعبى الأهلى فرص فى مباريات الدورى ولهذا ضاع الانسجام، الكل حصل على فرصة وفى المقابل أراح موسيمانى كل اللاعبين باستثناء محمد الشناوى وعلى معلول وبدر بانون".

وأكمل نجم الأهلى الأسبق: "واثق أن الأهلى بدنياً سيكون متواجد حتى آخر لحظة من المباراة، وأتوقع بل وأتمنى أن يتجاوز الأهلى بخبراته عقبة الدحيل القطرى ويلاقى العملاق البافارى بايرن ميونخ".

وأردف وليد صلاح الدين: "الأهلى يخوض مبارياته بطريقتين إما 4-3-3 أو 4-2-3-1 ويجيد اللعب بكلاهما لكنى أفضل أن يبدأ موسيمانى مباراة الدحيل بطريقة 4-3-3 على أن يكون الظهير الأيمن هو أحمد رمضان بيكهام فى حالة عدم جاهزية محمد هانى، لأن بيكهام أفضل من أكرم توفيق فى هذا المركز فلقد لعب مباراة بيراميدز وقضى على خطورة رمضان صبحى تماماً كما أنه الافضل فى العاب الهواء أيضاً".

وتابع "وحال جاهزية هانى يبقى التشكيل الامثل للأهلى هو محمد الشناوى وبدر بانون وأيمن اشرف وعلى معلول ومحمد هانى وديانج والسولية وحمدى فتحى وأفشة وكهربا ووالتر بواليا، وكلنا ثقة فى رجالة الاهلى تفرحنا الليلة".

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، لكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل أفريقيا.