شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تخفيض عقود المنتخب الأول و الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض عقود الجهاز الفنى للمنتخب الأول وبقيادة حسام البدرى المدير ألفنى وجهازه المعاون وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وجهازه المعاون بداعى ترشيد النفقات داخل اتحاد الكرة ووجود أزمة مالية ، وخاصة بعد تخفيض عقود الأجهزة ألفنية لكرة الصالات وكرة الشاطئية والكرة النسائية ، إلى جانب مطالبة بعض الموظفين بتخفيض عقودهم.

حصل ”الخليج 365” على مستند بحقيقة حصول المنتخب المصرى على مكافآت من رئيس الشيشان خلال فعاليات كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا ووصلت إلى مليون و800 ألف دولار، حيث أثبت ألفحص المستندى لسجل الإيرادات الخاص باتحاد الكرة عدم حصول الاتحاد على أى مكافآت.

وأثبتت السجلات حصول اتحاد الكرة على 100 مليون جنيه مقسمة كالتالى:

78 مليونا و300 ألف جنيه مصرى من الاتحاد الدولى فيفا

9 ملايين جنيه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

13 مليونا و300 ألف جنيه من شركة ملابس عالمية راعى لاتحاد الكرة وقتها

وبالتإلى أثبتت التسجيلات عدم دخول خزينة اتحاد الكرة أى مبالغ أخرى ومنها مكافآت رئيس الشيشان الذى نظم وقتها حفل عشاء للمنتخب المصرى بالكامل، فى حضور محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى.