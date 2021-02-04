"4 أسلحة هجومية".. تعرف على تشكيل الدحيل المتوقع أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر المدرب الفرنسي صاحب الأصول التونسية صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأهلي في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بقطر.

وأفادت صحيفة "الوطن" القطرية، أن لموشي سيلجأ إلى سلاح هجومي وصفته الصحيفة بـ"الطوفان" من خلال الدفع بالرباعي المعز علي ودودو وإدميلسون جونيور على أن يقود الهجوم الهداف الكيني ميشيل أولونجا.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق الدحيل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي صالح زكريا.

خط الدفاع: بسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي - سلطان آل بريك.

خط الوسط الدفاعي: علي كريمي - لويس مارتن جونيور.

خط الوسط الهجومي: المعز علي - دودو - إدميلسون جونيور.

خط الهجوم: ميشيل أولونجا.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليلة سيواجه بطل أوروبا بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.