الاتحاد السكندري: الأهلي قادر على  تخطي الدحيل.. وأفرجنا عن جزء من المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على علاقته الجيدة مع الأهلي، مضيفًا أن الفريق "مشرفنا" واستقبال البعثة في قطر كان مبهرًا.

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية استعدادًا لمواجهة فريق الدحيل في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في ربع نهائي مونديال الأندية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال مصيلحي: "علاقتنا مع الأهلي جيدة، أتمنى لهم التوفيق في مشوارهم بمونديال الأندية".

وأضاف: "الأهلي قادر على تخطي الدحيل، واستقبال البعثة ومحمود الخطيب كان مبهرا".

وعن فوزه برباعية على مصر للمقاصة، قال رئيس الاتحاد: "عانينا خلال الفترة الماضية بسبب إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا، نتيجة مباراتنا ضد المقاصة كانت جيدة للغاية".

وواصل: "الفريق قدم مباراة جيدة، عمار حمدي كان متألقا، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن على الإفراج عن 2.5 % من قيمة عقود اللاعبين".

وأكمل: "إيقاف المستحقات لا علاقة له بالأمور المالية، الأمر متعلق بأن الفريق لديه هدف يسعى لتحقيقه".

وعن قطع إعارة زراق سيسييه (الزمالك)، وعمار حمدي (الأهلي)، قال مصيلحي: "الدوري مازال طويلا، نسعى للحفاظ على جميع اللاعبين، الزمالك والأهلي يدعمان الفريق بشكل جيد وعلاقتنا معهما محترمة للغاية".