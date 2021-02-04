شكرا لقرائتكم خبر عن «إخفاق يعقبه مربع ذهبي».. مفارقة سارة للأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار النادي الأهلي مواجهة فريقه بنظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، بمستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للاندية 2020 بقطر.

الأهلي يشارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث سبق وأن شارك في نسخ 2005و 2006و 2008و 2012 و 2013.

ومن المفارقات المثيرة في تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية، أن الفريق الأحمر يدخل المربع الذهبي ويتجاوز العقبة الأولى في المشاركة التي تعقب الاخفاق في نسخة تسبقها.

الأهلي ودع منافسات نسخة 2005 مبكراً بالخسارة على يد اتحاد جدة السعودي وحقق المركز السادس والأخير بعد الخسارة من سيدني الاسترالي.

عاد الأهلي في المشاركة عام 2006 ليحقق الانجاز ويحصد البرونزية، بتخطى أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدفين ثم حقق المركز الثالث على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.

المركز السادس طارد الأهلي من جديد في نسخة 2008 بعد خسارة دراماتيكة أمام باتشوكا المكسيكي بنتتيجة 4/2 ثم خسارة مباراة المركز الخامس أمام أدليد الاسترالي بهدف نظيف.

الأهلي يواصل مسلسل دخول المربع الذهبي بكأس العالم للأندية في المشاركة التي تتلو حصوله على المركز السادس، فيتخطى هيروشيما في ربع نهائي المونديال 2012 بهدفين مقابل هدف ويحقق المركز الرابع في النهاية.

تُرى هل سيواصل الأهلي عاداته وتكتمل المفارقة ويدخل بطل أفريقيا المربع الذهبي في النسخة الجارية بتخطي الدحيل القطري بعدما حقق الفريق المركز السادس في أخر نسخة شارك فيها عام 2013 بالمغرب؟