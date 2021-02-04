شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الدحيل.. 3 انتصارات تبشر الأهلي في الرابع من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظرت جماهير الأهلي النادي بفارغ الصبر حلول الرابع من فبراير من العام الجاري 2021، من أجل مشاهدة فريقها مجدداً يخوض منافسات كأس العالم للأندية والظهور ضمن الأندية المشاركة في الحدث العالمي بعد غياب دام 7 سنوات.

الرابع من فبراير يُمثل ذكرى سعيدة لجماهير الأهلي من حيث أخر 3 مباريات خاضها الفريق الأحمر في ذلك اليوم.

في 4 فبراير من عام 1975 استطاع الأهلي تحقيق الفوز على بني سيوف بهدفين نظيفين بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 1974-1975، وسجل الهدفين المجري مصطفى عبده.

الرابع من فبراير من عام 1989، شهد على فوز هام للأهلي في مشواره بالدوري 1988-1989، بهدفين دون رد حملا توقيع كل من علاء ميهوب وعادل عبدالرحمن.

من جديد الرابع من فبراير شهد على انتصار أحمر وذلك في عام 2018 والفوز على حساب الاتحاد بملعب الاسكندرية بثلاثية نظيفة بالدوري الممتاز سُجلت بواسطة كل من وليد أزارو وعبدالله السعيد وجونيور أجايي.