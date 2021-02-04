شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتي يعود الأهلي للمشاركة فيها للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 8 سنوات منذ آخر مشاركة في 2013.

ويطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تخطي الدحيل القطري والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه يخشى من المفاجآت في مباراة الليلة أمام بطل قطر، باعتباره يضم عناصر هجومية أصحاب قدرات تهديفية وسرعات عالية، وهو ما يجعل المباراة صعبة على بطل إفريقيا.





5 معلومات عن مباراة الأهلي والدحيليشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه بعدما شارك في نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

محمد أبو تريكة هداف الأهلي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف

خاض الأهلي 12 مباراة في كأس العالم للأندية.

عماد متعب صاحب أول هدف للأهلي في كأس العالم للأندية وصاحب آخر هدف أيضا.

يعد الأهلى أكثر الاندية العربية والافريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.

وعكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة منافسه جيدا عن طريق متابعة عدد من المباريات التي خاضها بطل قطر في الفترة الأخيرة، من أجل الوقوف على عناصر القوة في صفوفه، وطريقة اللعب التي يعتمد عليها، وأسلوبه في الدفاع والهجوم، بخلاف منح تعليمات للاعبي الأهلي بضرورة مشاهدة منافسيهم في صفوف الدحيل، وهو ما حدث من خلال حرص لاعبي الأهلي على مشاهدة فيديوهات للدحيل خلال رحلة السفر إلى قطر وأثناء استقلال الطائرة.

وحرص موسيماني على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم ورفع الضغوط عن كاهلهم، لاسيما مع قناعته بصعوبة المباراة، ولقوة المنافس في مباراة اليوم، كما طالب محمد الشناوي قائد الفريق واللاعبين الكبار أمثال أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات متواصلة مع اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة من أجل تحفيزهم وإخراج كل طاقاتهم في هذه المباراة وكسر رهبة المشاركة الأولى في مونديال الأندية.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني أو أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج أو حسين الشحات وأفشة في الوسط ومحمود كهربا ومحمد شريف أو والتر بواليا في الهجوم.

في المقابل، يسعى الدحيل القطري لتحقيق مفاجأة وتخطي الأهلي من أجل التأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، حيث استعد جيدا من خلال وضع خطة المباراة ومتابعة عدد من مباريات الأهلي للوقوف على عناصر القوة في صفوف بطل إفريقيا، وأسلوب لعب موسيماني من أجل تحقيق الهدف من المباراة.

ويراهن صبري لموشي المدير الفني للدحيل على امتلاكه خط هجوم قوي يضم الرباعي اولونجا والمعز علي والبرازيليين دودو وادميلسون، باعتبارهم الأوراق الرابحة والقادرين على صناعة الفارق في مواجهة الليلة وتهديد مرمى الأهلي، مستفيدا من السرعات العالية واستغلالها خاصة في حال اندفاع لاعبي الأهلي.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الدحيل مكون من، صلاح زكريا فى حراسة المرمى، بسام هشام الرواى، أحمد ياسر عبدالرحمن، إسماعيل محمد، مهدي بن عطية، دودو، على عفيف، على كريمى، ميشيل أولنجا، والمعزل علي وادميلسون.