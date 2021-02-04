شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يجتمع قبل مران اليوم لبحث اوضاع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الجهاز الفني لفريق الزمالك اجتماعا اليوم الخميس بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قبل التدريب لبحث اوضاع اللاعبين وإعادة تقييم الفريق خلال المباريات الماضية.

ويشمل الاجتماع اليوم الحديث عن هبوط مستوي اللاعبين امثال زيزو وبن شرقي وحازم امام ومحمود علاء ومحاولة حل اي مشاكل قد تكون مؤثرة علي تركيز اللاعبين ، وكذلك امكانية اعادة توظيف بعض اللاعبين في المراكز التي تعاني من نقص.

وخسر فريق الزمالك امام غزل المحلة في الجولة الـ 11 للدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف، والهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.