شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالإسماعيلى يجهز محمد عادل لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه ، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر الجمعة 12 فبراير الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وغاب محمد عادل عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على ستاد الاسماعيلية عصر أمس الاربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وحرص أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى على عقد اجتماع مع محمد عادل لاعب وسط الفريق من أجل الإشادة بما قدمه خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وطالبت اللجنة الفنية اللاعب بالإستمرار في تألقه مع الفريق ، وسجل محمد عادل هدفا مميزا في شباك بيراميدز بخلاف الأداء اللافت، ما جعله أحد أبرز نجوم اللقاء.

وفى وقت سابق ، كشف أسامة خليل، نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا بد من وقفة من قبل مسئولى ورموز الدراويش لتصحيح المسار داخل النادى ويحتاج لعمل كبير فنيا وإداريا خلال المرحلة المقبلة، لبناء جيل قادر على المنافسة، واعتذرت عن منصب المدير الرياضى بسبب التضارب مع اللجنة الفنية التى تم تعينها.

وأوضح أسامة خليل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه لا بد من إنشاء شركة مساهمة للنادى الإسماعيلى للصرف والاستثمار داخل قلعة الدراويش تحت قواعد وقوانين الدولة المصرية التى تسمح لذلك، والتى سوف تقدم دعما ماديا لفريق الكرة.

وأشار أسامة خليل إلى أن المدرب الأجنبى الأنسب للأندية الجماهرية بسبب قوة الضغط التى يتعرض لها، وعدم تعيين أى مدرب مصرى مساعد له يأتى بجهازه المعاون لعدم تضارب الأفكار.