الدوري المصري | قرار رسمي بتأجيل مباراة بيراميدز والمصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي تأجيل لقائه مع بيراميدز بمسابقة الدوري المصري المحلي التي كان مقررا لها يوم 10 فبراير الجاري لموعد لاحق.
ذكر المصري في بيان رسمي اليوم الخميس أنه تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره بتأجيل مباراة المرحلة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه مع بيراميدز والتي كان من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.
وأضاف النادي المصري البورسعيدي أن التأجيل جاء بسبب تعارض موعد المباراة مع موعد سفر فريق بيراميدز إلى مدينة أبيدجان لملاقاة فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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