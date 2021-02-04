صبري لاموشي: نسعى لاجتياز الاهلي في افتتاح المونديال

أكد الفرنسي صبري لاموشي مدرب الدحيل القطري على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المصري غدًا الخميس في مستهل مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال لاموشي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء اليوم الأربعاء “فخور للغاية بالتواجد هنا وتدريب فريق الدحيل وأحب أن أوجه الشكر الى المدرب السابق الذي فاز مع الفريق بالدوري القطري الموسم الماضي وهو ما جعلنا هنا في بطولة كأس العالم للأندية“.

وأضاف لموشيه “بالنسبة لمباراة الأهلي فهي بكل تأكيد ستكون مواجهة صعبة. من الواضح أن الأهلي قوي للغاية وله نتائج ونجاحات كبيرة في أفريقيا. فاز بدوري أبطال افريقيا والدورى المصرى ولديه لاعبين ممتازين ومدرب ممتاز، نحن نعرف قيمة الفريق جيدًا”.

وردا على سؤال بشأن مدى تأثر أداء الدحيل بتواجد الجماهير المصرية في المدرجات، قال لموشي “كنا نعلم ذلك منذ البداية وندرك أن هناك أعداد كبيرة من المصريين وسيكون لدي الأهلي مشجعين كثر وأنا أفضل ذلك على أن يكون الملعب خال من الجماهير. المباراة تحد كبير بالنسبة لنا وفرصة استثنائية ورائعة”.

أوضح لموشي “الأهلي أقوى الفرق الأفريقية ولديه جماهير غفيرة نحاول ان نصمد أمامهم وأن نضغط ونجد حلولا. هي مباراة رائعة سنخوضها غدا”.

وحول مفاتيح الفوز في الأهلي، قال لاموشي “أعرف الأهلي جيدًا لن أتحدث عن لاعبيه المهمين ولكن ربما التونسي علي معلول يجيد تنفيذ الكرات الثابتة، وفي وسط الميدان لديه لاعبين مميزين”.

وتابع “الأهلي فريق لايستسلم أبدًا، ونعرف أنه يمكنهم وضعنا في مواقف صعبة, سأحاول أن أضغط وأن يكون إيقاع المباراة مرتفعًا ،ونتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور للدور قبل النهائي”.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة العربية الخالصة، سوف يواجه بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، الذي تم إعفاءه من المشاركة في الدور الثاني للمسابقة.