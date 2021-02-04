شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: رفضي خوض انتخابات اتحاد الكرة سبب رئاستي للجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إن فيفا قرر استبعاد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، والاستعانة به لتجديد دماء الجبلاية.

وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فيفا سأله عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة من عدمها، ليرد أنه لن يخوضها، ما دفع «فيفا» الاستعانة بخدماته رئيسًا للجنة الثلاثية بالجبلاية.

واستكمل حديثه، أن الهجوم من الجماهير على اتحاد الكرة، أمرًا طبيعيًا، لا سيما أن القرارات التي يتم اتخاذها لا ترضي كافة الجماهير، مشيرًا إلى أن اختياره العضوين محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض، كونهما وجوه شابة، ويمتلكان خبرات كبيرة، فضلًا عن أنهما يجيدان اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والتسويق الرياضي، وغيرها من المميزات.